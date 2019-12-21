«Пункт назначения»: на трассе в Челябинской области из лесовоза посыпались бревна

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-21T19:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 21 декабря, на трассе М5 под Чебаркулем образовалась большая пробка из-за ДТП. Из движущегося лесовоза посыпались бревна и задели две легковушки.

— На трассе М5 пункт назначения. Между Малковским перекрестком и поворотом на Мельниково, — пишет автор видео в группе «Типичный Чебаркуль».

Как сообщили в полицейском главке, пострадавших нет. Чтобы ликвидировать пробку, на дороге работает регулировщик.

Пункт назначения в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU