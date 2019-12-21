2019-12-21T19:48:10+03:00
Происшествия

«Пункт назначения»: на трассе в Челябинской области из лесовоза посыпались бревна

Разбиты два автомобиля [видео]
Ирина Фадюшина
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На месте аварии образовалась пробка. Фото: Инцидент Миасс/vk.comНа месте аварии образовалась пробка. Фото: Инцидент Миасс/vk.com
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Вечером в субботу, 21 декабря, на трассе М5 под Чебаркулем образовалась большая пробка из-за ДТП. Из движущегося лесовоза посыпались бревна и задели две легковушки.

— На трассе М5 пункт назначения. Между Малковским перекрестком и поворотом на Мельниково, — пишет автор видео в группе «Типичный Чебаркуль».

Как сообщили в полицейском главке, пострадавших нет. Чтобы ликвидировать пробку, на дороге работает регулировщик.

Пункт назначения в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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