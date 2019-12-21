Сугробы и гололед под снегом: жители Челябинска оценили уборку дорог

СЕГОДНЯ 20:13 2019-12-21T20:28:56+03:00

Дороги более-менее чистят, а о пешеходах не думают Фото: Андрей АБРАМОВ

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За двое суток в Челябинске выпала трехнедельная норма осадков. Чиновники говорят, что дворы и дороги чистят почти две сотни машин, еще 1,3 тыс. дворников орудуют лопатами и метлами. Но, кажется, этого недостаточно. Горожане жалуются, что машины буксуют во дворах, а пешеходы вынуждены перепрыгивать через сугробы.

На группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» мы предложили оценить за уборку снега в Челябинске по шкале от одного до 10 баллов. Но у многих раздосадованных горожан оценки ушли в минус.

Александр Гузченко:

— Минус 10. Котовой что-то нужно предпринять. Может уволить кого-то...

Особенно тяжело пожилым людямФото: Андрей АБРАМОВ

Надежда Кошелева:

— Ноль. Пройти невозможно

Наталья Досанова:

— Пассажиры не могут войти в автобус, падают под автобус из-за гололеда под снегом. Еду сейчас на 17 маршруте уже два человека упали, не успев подняться в автобус.

Юрий Миронов:

— Дороги главные норм убрали, а тротуары… По проезжей части пришлось идти.

Пассажирам приходится выходить прямо в сугробФото: Андрей АБРАМОВ

Владимир Изгагин:

— На предупреждение МЧС без надобности не выходить из дома отреагировали только дорожные службы.

Самыми распространенными оценками оказались «1» и «3».

Александр Пошляков:

— Зима. Что вы хотели. Это норма. Против природы не попрешь.

За двое суток выпала трехнедельная норма осадковФото: Андрей АБРАМОВ

Иван Озеров:

— Кто не доволен уберите лучше. Техника сутками работает.

Кстати, один челябинец уже подключился к уборке снега, модернизировав свою машину.

Внедорожник-снегоуборщик в Челябинске.

А между тем, урбанист Лев Владов сравнил уборку снега в Челябинске и Тюмени.

— На самом деле количество техники ни о чём не говорит горожанину. Вот скажи челябинцу: «сегодня ночью работало 150 единиц». А это много или мало? Радоваться или печалиться? В Тюмени — 33 подрядчика на уборку снега. В Челябинске — 1 подрядчик. В Тюмени — 661 единица техники. За каждой можно следить онлайн на сайте мэрии, - пишет урбанист. – Цифра интересна только в сравнении с другим городом. И вот мы смотрим на другой город в Уральском федеральном округе — Тюмень, даже не миллионник. Расскажите челябинцу, что сегодня ночью там работало 600 машин, а у нас 200. Какой вопрос родится в голове налогоплательщика?

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ИСТОЧНИК KP.RU