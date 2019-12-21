Сугробы и гололед под снегом: жители Челябинска оценили уборку дорог
За двое суток в Челябинске выпала трехнедельная норма осадков. Чиновники говорят, что дворы и дороги чистят почти две сотни машин, еще 1,3 тыс. дворников орудуют лопатами и метлами. Но, кажется, этого недостаточно. Горожане жалуются, что машины буксуют во дворах, а пешеходы вынуждены перепрыгивать через сугробы.
На группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» мы предложили оценить за уборку снега в Челябинске по шкале от одного до 10 баллов. Но у многих раздосадованных горожан оценки ушли в минус.
Александр Гузченко:
— Минус 10. Котовой что-то нужно предпринять. Может уволить кого-то...
Особенно тяжело пожилым людямФото: Андрей АБРАМОВ
Надежда Кошелева:
— Ноль. Пройти невозможно
Наталья Досанова:
— Пассажиры не могут войти в автобус, падают под автобус из-за гололеда под снегом. Еду сейчас на 17 маршруте уже два человека упали, не успев подняться в автобус.
Юрий Миронов:
— Дороги главные норм убрали, а тротуары… По проезжей части пришлось идти.
Пассажирам приходится выходить прямо в сугробФото: Андрей АБРАМОВ
Владимир Изгагин:
— На предупреждение МЧС без надобности не выходить из дома отреагировали только дорожные службы.
Самыми распространенными оценками оказались «1» и «3».
Александр Пошляков:
— Зима. Что вы хотели. Это норма. Против природы не попрешь.
За двое суток выпала трехнедельная норма осадковФото: Андрей АБРАМОВ
Иван Озеров:
— Кто не доволен уберите лучше. Техника сутками работает.
Кстати, один челябинец уже подключился к уборке снега, модернизировав свою машину.
Внедорожник-снегоуборщик в Челябинске.
А между тем, урбанист Лев Владов сравнил уборку снега в Челябинске и Тюмени.
— На самом деле количество техники ни о чём не говорит горожанину. Вот скажи челябинцу: «сегодня ночью работало 150 единиц». А это много или мало? Радоваться или печалиться? В Тюмени — 33 подрядчика на уборку снега. В Челябинске — 1 подрядчик. В Тюмени — 661 единица техники. За каждой можно следить онлайн на сайте мэрии, - пишет урбанист. – Цифра интересна только в сравнении с другим городом. И вот мы смотрим на другой город в Уральском федеральном округе — Тюмень, даже не миллионник. Расскажите челябинцу, что сегодня ночью там работало 600 машин, а у нас 200. Какой вопрос родится в голове налогоплательщика?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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