2019-12-22T08:21:33+03:00
Общество

Челябинскую область ждут морозы до -25 и резкий скачок температуры

Погода начнет меняться уже в понедельник, 23 декабря
Ирина КАРЕЛИНА
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В ночь с воскресенья на понедельник будет холодно.В ночь с воскресенья на понедельник будет холодно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сильный снегопад кого-то из челябинцев порадовал, кого-то расстроил. Но это не единственный сюрприз от погоды перед Новым годом.

Некоторые СМИ обещают морозы до -30 градусов Цельсия, другие пишут, что столбик термометра не опустится ниже 15 градусов. Посмотрим, чего все ждать от природы в ближайшие дни.

Челябинский гидрометцентр действительно обещает похолодание, но до -25 градусов Цельсия. Такая температура будет в ночь с воскресенья на понедельник, 23 декабря в Челябинской области. В самом же Челябинске обещают -20… 22 градуса. При этом днем в понедельник будет теплее, чем сегодня: -5… 10 градусов, ветер поменяется на юго-западный 4 — 9 метров в секунду, не будет сильных порывов.

Дальнейшего прогноза у челябинского гидрометцентра пока нет. Но, к примеру, сайт gismeteo обещает скачок температуры в ночь с понедельника на вторник: будет всего -5 градусов, а днем -1. Затем температура снова начнет снижаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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