2019-12-22T09:27:33+03:00
Общество

Молодой житель Челябинской области притворяется безруким инвалидом

В соцсети раскрыли его обман
Ирина КАРЕЛИНА
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Не каждому просящему милостыню можно верить.Не каждому просящему милостыню можно верить.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По улицам Миасса ходит молодой попрошайка: парень лет 18 — 20 на вид. Он привлекает внимание прохожих тем, что несет пакет в зубах.

— Остановился возле меня. Пакет опустил на землю. Говорит: «Помогите денежкой», — рассказывает местный житель Артем Бородин в группе «ЧП Миасс» в ВК. — Я поинтересовался,что с ним. Говорит, что нет рук. Почему — не сказал. Но под курткой явно виднелось очертание рук. Сказал, что пенсию по инвалидности почему-то не получает, что живет с дедушкой, и тот его кормит. У меня наличности не было с собой. Но я только что купил булочку с начинкой и решил отдать ему. Он отказался. Взял зубами свой пакет и дальше пошел. Как думаете: симулянт или реально инвалид? Если второе, я готов помочь.

— Многие видели его с руками! Не ведитесь на этот обман. Про него уже писали здесь, — ответила Екатерина Кочергина.

Это не единственный обманщик, который притворяется инвалидом, чтобы попрошайничать.

— Также у «Дикси» сидел якобы безногий с замотанными ступнями, и я всегда что-то подавала. А как-то встретились с ним — выходил из общежития на улице Романенко. Веселый и на ножках. Узнал меня и глаза опустил, — написала Нина Пиксайкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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