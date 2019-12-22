«Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад»: Алексей Текслер рассказал, как в Челябинске изменится ситуация с новым подрядчиком

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-22T09:53:52+03:00

Чистить дороги от снега с нового года будут по-новому

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На оперативном совещании по уборке дорог 21 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер резко высказался о сегодняшней ситуации. После первых снегопадов некоторые подрядчики уже получили штрафы, но изменений в лучшую сторону не видно. Их ждут с нового года — тогда за работу примутся новые подрядчики.

— Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад. Это принципиально, — сказал Алексей Текслер.

Такой опыт, кстати, есть в Москве.

Также губернатор отметил, что по договору с новым подрядчиком количество снегоуборочной техники вырастет в два раза.

— Я бы хотел, чтобы на каждой единице техники была установлена система ГЛОНАСС, чтобы за ее работой можно было следить в режиме онлайн, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU