20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд
Хотели снега к Новому году — получите. 21 декабря в Челябинске выпала 20-дневная норма осадков, сообщают городские чиновники. В этот день экстренное совещание с дорожниками провел губернатор Алексей Текслер. А утром 22 декабря глава города Наталья Котова обсудила ситуацию с руководством внутригородских районов, обслуживающих организаций и дорожными службами.
Хотя снегопад закончился, работы еще много. Дороги, тротуары, внутриквартальные и внутридворовые территории продолжают чистить.
Кто чистит Челябинск от снега:
* техника основного подрядчика,
* организации, обслуживающие жилой фонд,
* техника и рабочие предприятий.
Всего 120 машин и 1800 дворников, сообщают в администрации Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU