2019-12-22T10:21:56+03:00
Общество

20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд

Как проходит уборка города от снега
Ирина КАРЕЛИНА
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20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подрядФото: Андрей АБРАМОВ
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Хотели снега к Новому году — получите. 21 декабря в Челябинске выпала 20-дневная норма осадков, сообщают городские чиновники. В этот день экстренное совещание с дорожниками провел губернатор Алексей Текслер. А утром 22 декабря глава города Наталья Котова обсудила ситуацию с руководством внутригородских районов, обслуживающих организаций и дорожными службами.

Хотя снегопад закончился, работы еще много. Дороги, тротуары, внутриквартальные и внутридворовые территории продолжают чистить.

Кто чистит Челябинск от снега:

* техника основного подрядчика,

* организации, обслуживающие жилой фонд,

* техника и рабочие предприятий.

Всего 120 машин и 1800 дворников, сообщают в администрации Челябинска.

Читайте также: «Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад»: Алексей Текслер рассказал, как в Челябинске изменится ситуация с новым подрядчиком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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