Полиция Челябинской области за одну ночь оштрафовала иностранцев на 100 тысяч рублей
Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицией Челябинской области и ОМОН провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Они проверили места пребывания и работы иностранных граждан — всего 386 человек. Девять самых злостных нарушителей выдворят за пределы РФ.
— Наложено штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей. Из них уже взысканы 64 тысячи рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Наказали, в основном, за незаконное пересечение Государственной границы и нарушение порядка трудовой деятельности в РФ.
Но оштрафовали не только иностранных граждан. Под уголовную статью попали три местных жителя, которые поставили иностранцев на миграционный учет в свои квартиры, не сдавая им жилье. То есть фиктивно и, вероятно, за определенную плату. Наказание: штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет. Другие варианты: принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, лишение свободы на срок до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU