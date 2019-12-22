2019-12-22T10:49:43+03:00
Общество

Полиция Челябинской области за одну ночь оштрафовала иностранцев на 100 тысяч рублей

За что их наказали
Ирина КАРЕЛИНА
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Операция "Ночь". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской областиОперация "Ночь". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Сотрудники управления по вопросам миграции вместе с полицией Челябинской области и ОМОН провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Они проверили места пребывания и работы иностранных граждан — всего 386 человек. Девять самых злостных нарушителей выдворят за пределы РФ.

— Наложено штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей. Из них уже взысканы 64 тысячи рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наказали, в основном, за незаконное пересечение Государственной границы и нарушение порядка трудовой деятельности в РФ.

Но оштрафовали не только иностранных граждан. Под уголовную статью попали три местных жителя, которые поставили иностранцев на миграционный учет в свои квартиры, не сдавая им жилье. То есть фиктивно и, вероятно, за определенную плату. Наказание: штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет. Другие варианты: принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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