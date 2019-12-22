«Разделяй-ка»: жители Челябинска спасают город от мусорного апокалипсиса
22 декабря в Челябинске сразу в 15 точках по всему мегаполису проходит акция «Разделяй-ка». Каждое третье воскресенье месяца волонтеры экологического движения «Сделаем» принимают мусор от жителей города. Части из собранного можно дать вторую жизнь.
— Мы собираем от населения вторсырье и отправляем его на перерабатывающие заводы. Ежемесячно утилизируем порядка 12 тонн отходов. В акции участвует более пяти тысяч человек, — рассказывает Светлана Гурова, волонтер и координатор проекта.
Одна из точек расположена около храма Святой Троицы на улице Кирова. У забора размещены мешки с табличками «стекло», «крышечки», «тара», подсказывающие людям, что туда нужно положить. Картон, чистые пластиковые бутылки, стекло — все должно быть отдельно. На площадках акции работают порядка 200 волонтеров, которые подскажут и помогут жителям правильно распределить мусор. Допустим, баллон из-под освежителя воздуха нужно заранее проткнуть, а тканевые ручки на подарочном пакете — оторвать и сдать отдельно.
— У нас в городе нет раздельного мусоровывоза. Я видела на мусорках, что только пластик отдельно можно сдать. По сути, мы все выбрасываем: батарейки, пластик, картон. Единственный шанс отправить мусор на переработку в Челябинске — это прийти и сдать здесь, — приводит слова челябинки Елены LentaChel.ru.
В «Разделяй-ке» уже задействованы Магнитогорск, Миасс, Снежинск и поселок Рощино.
Какой мусор принимается:
В категорию «Алюминий»:
— все с маркировкой «41», «ALU»,
— алюминиевые банки,
— фольга,
— алюминиевые крышки.
В категорию «Жесть» (отличается от алюминия способностью притягиваться к магниту):
— все с маркировкой «40», «FE»,
— жестяные банки,
— коробки из-под чая,
— жестяные крышки,
— посуда, столовые приборы, ведра и пр,
— обрезки металла, гвозди и пр.
Жесть и алюминий принимаются раздельно друг от друга.
Не принимаются:
— емкости с «трудными» и засохшими загрязнениями: банки, баллоны и тюбики из-под краски, пены, лаков, клея и пр.
— аэрозольные баллоны (из-под дезодорантов, лекарственных препаратов и пр.).
Принимаются только отмытые, проткнутые (разгерметезированные) и без пластиковой части. Перед разгерметизацией спустите все давление из баллона!
Стекло
Принимается:
— любое стекло, даже треснувшее (в том числе листовое, оконное),
— битое стекло можно сложить в целое стекло того же цвета.
Не принимается: — керамические изделия и посуда
За информацией организаторы предлагают следить в группе во «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU