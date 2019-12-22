«Разделяй-ка»: жители Челябинска спасают город от мусорного апокалипсиса

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-22T12:44:33+03:00

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22 декабря в Челябинске сразу в 15 точках по всему мегаполису проходит акция «Разделяй-ка». Каждое третье воскресенье месяца волонтеры экологического движения «Сделаем» принимают мусор от жителей города. Части из собранного можно дать вторую жизнь.

— Мы собираем от населения вторсырье и отправляем его на перерабатывающие заводы. Ежемесячно утилизируем порядка 12 тонн отходов. В акции участвует более пяти тысяч человек, — рассказывает Светлана Гурова, волонтер и координатор проекта.

Одна из точек расположена около храма Святой Троицы на улице Кирова. У забора размещены мешки с табличками «стекло», «крышечки», «тара», подсказывающие людям, что туда нужно положить. Картон, чистые пластиковые бутылки, стекло — все должно быть отдельно. На площадках акции работают порядка 200 волонтеров, которые подскажут и помогут жителям правильно распределить мусор. Допустим, баллон из-под освежителя воздуха нужно заранее проткнуть, а тканевые ручки на подарочном пакете — оторвать и сдать отдельно.

— У нас в городе нет раздельного мусоровывоза. Я видела на мусорках, что только пластик отдельно можно сдать. По сути, мы все выбрасываем: батарейки, пластик, картон. Единственный шанс отправить мусор на переработку в Челябинске — это прийти и сдать здесь, — приводит слова челябинки Елены LentaChel.ru.

В «Разделяй-ке» уже задействованы Магнитогорск, Миасс, Снежинск и поселок Рощино.

Какой мусор принимается:

В категорию «Алюминий»:

— все с маркировкой «41», «ALU»,

— алюминиевые банки,

— фольга,

— алюминиевые крышки.

В категорию «Жесть» (отличается от алюминия способностью притягиваться к магниту):

— все с маркировкой «40», «FE»,

— жестяные банки,

— коробки из-под чая,

— жестяные крышки,

— посуда, столовые приборы, ведра и пр,

— обрезки металла, гвозди и пр.

Жесть и алюминий принимаются раздельно друг от друга.

Не принимаются:

— емкости с «трудными» и засохшими загрязнениями: банки, баллоны и тюбики из-под краски, пены, лаков, клея и пр.

— аэрозольные баллоны (из-под дезодорантов, лекарственных препаратов и пр.).

Принимаются только отмытые, проткнутые (разгерметезированные) и без пластиковой части. Перед разгерметизацией спустите все давление из баллона!

Стекло

Принимается:

— любое стекло, даже треснувшее (в том числе листовое, оконное),

— битое стекло можно сложить в целое стекло того же цвета.

Не принимается: — керамические изделия и посуда

За информацией организаторы предлагают следить в группе во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU