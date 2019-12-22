Метеорит из Челябинска может оказаться «сладким»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-22T14:17:12+03:00

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В составе метеоритов ученые обнаружили молекулы сразу четырех веществ: рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Челябинский метеорит — обыкновенный хондрит, но его пока не проверяли на наличие молекул сахаров.

Учёные считают, что еще в начале эволюции именно метеориты занесли в Солнечную систему сахараподобные вещества, входящие в нуклеиновые кислоты. Открытие ученых распространяется на метеориты, которые относятся к типу углистых хондритов.

Однако не исключено, что южноуральская достопримечательность тоже может окажется «сладкой», пишет сайт «Медиазавод».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750232" frameborder="0"></iframe> Мистика в музее.

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ИСТОЧНИК KP.RU