2019-12-22T14:17:12+03:00
Общество

Метеорит из Челябинска может оказаться «сладким»

Ученые нашли внеземные молекулы сахара в метеоритах
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинский метеорит недавно хотел сбежать из-под непроницаемого купола.Челябинский метеорит недавно хотел сбежать из-под непроницаемого купола.Фото: Александр ДЫБИН
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В составе метеоритов ученые обнаружили молекулы сразу четырех веществ: рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Челябинский метеорит — обыкновенный хондрит, но его пока не проверяли на наличие молекул сахаров.

Учёные считают, что еще в начале эволюции именно метеориты занесли в Солнечную систему сахараподобные вещества, входящие в нуклеиновые кислоты. Открытие ученых распространяется на метеориты, которые относятся к типу углистых хондритов.

Однако не исключено, что южноуральская достопримечательность тоже может окажется «сладкой», пишет сайт «Медиазавод».

Мистика в музее.

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Шесть лет назад в атмосферу Земли вошел суперболид. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась над Челябинской областью. Это стало первым в современной истории падением крупного космического объекта вблизи густонаселенной территории (далее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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