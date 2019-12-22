Метеорит из Челябинска может оказаться «сладким»
В составе метеоритов ученые обнаружили молекулы сразу четырех веществ: рибозы, арабинозы, ксилозы и ликсозы. Челябинский метеорит — обыкновенный хондрит, но его пока не проверяли на наличие молекул сахаров.
Учёные считают, что еще в начале эволюции именно метеориты занесли в Солнечную систему сахараподобные вещества, входящие в нуклеиновые кислоты. Открытие ученых распространяется на метеориты, которые относятся к типу углистых хондритов.
Однако не исключено, что южноуральская достопримечательность тоже может окажется «сладкой», пишет сайт «Медиазавод».
Мистика в музее.
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Шесть лет назад в атмосферу Земли вошел суперболид. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась над Челябинской областью. Это стало первым в современной истории падением крупного космического объекта вблизи густонаселенной территории (далее).
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ИСТОЧНИК KP.RU