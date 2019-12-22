Поставщик, которого обвинили в продаже подарков с просрочкой, подарил челябинским детям еще по одному набору конфет

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-22T11:40:52+03:00

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Родители воспитанников челябинского детского сада обнаружили в новогоднем подарке конфеты с плесенью. Напомним, сладкие кульки с просрочкой малышам раздали на новогоднем утреннике. В ситуации разбирается администрация города.

— Родители детей одной из групп скинулись и купили подарки у поставщика, которого нашли сами. Поставщик уверяет, что все конфеты были свежие, родители доказывают обратное. Поставщик подарил детям еще по одному подарку. Ко второму претензий у родителей уже не было, — прокомментировали в администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU