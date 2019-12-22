Член избирательной комиссии подала в отставку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-22T12:47:39+03:00

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Губернатор Алексей Текслер подписал постановление, в котором освободил от должности Наталью Климович, члена облизбиркома.

«Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Климович Натальи Владимировны в связи с подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий», — говорится в постановлении.

Она обладала правом решающего голоса. Известно, что это было желание самой Натальи Климович.

Решается, кто займет ее место в комиссии.

Напомним, что Климович с февраля 2014 по декабрь 2016 года была секретарем избирательной комиссии Челябинска. В состав областного избиркома была выдвинута Собранием депутатов Кыштымского городского округа, назначена губернатором Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU