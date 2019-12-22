2019-12-22T12:47:39+03:00
Общество

Член избирательной комиссии подала в отставку

Почему Наталья Климович сложила полномочия
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: Областная избирательная комиссия.Фото: Областная избирательная комиссия.
Изменить размер текста:

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление, в котором освободил от должности Наталью Климович, члена облизбиркома.

«Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Климович Натальи Владимировны в связи с подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий», — говорится в постановлении.

Она обладала правом решающего голоса. Известно, что это было желание самой Натальи Климович.

Решается, кто займет ее место в комиссии.

Напомним, что Климович с февраля 2014 по декабрь 2016 года была секретарем избирательной комиссии Челябинска. В состав областного избиркома была выдвинута Собранием депутатов Кыштымского городского округа, назначена губернатором Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пельмени со строительной краской и детский сок с плесенью: покупки жителей Челябинской области шокируют Интернет
В Челябинской области подсчитали стоимость салата оливье
Член избирательной комиссии подала в отставку
«Разделяй-ка»: жители Челябинска спасают город от мусорного апокалипсиса
«Кормят, как свиней!»: суп с непорезанной картошкой в школьной столовой возмутил жителей Челябинской области
Поставщик, которого обвинили в продаже подарков с просрочкой, подарил челябинским детям еще по одному набору конфет
Чиновники Челябинской области исполнят желания незнакомых им детей
Полиция Челябинской области за одну ночь оштрафовала иностранцев на 100 тысяч рублей
20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд
«Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад»: Алексей Текслер рассказал, как в Челябинске изменится ситуация с новым подрядчиком
Молодой житель Челябинской области притворяется безруким инвалидом
В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки
Челябинскую область ждут морозы до -25 и резкий скачок температуры
Сугробы и гололед под снегом: жители Челябинска оценили уборку дорог
«Пункт назначения»: на трассе в Челябинской области из лесовоза посыпались бревна