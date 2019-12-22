«Кормят, как свиней!»: суп с непорезанной картошкой в школьной столовой возмутил жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-22T11:57:49+03:00

Как вам такой суп? Фото: vk.com/chel_kop

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Фото из школьной столовой попало в группу «Копейск [В]Теме» в ВК. В тарелке — что-то отдаленно похожее на суп. Точнее немного жидкости и огромная целая картофелина.

— Суровый школьный обед в нашем суровом городе. Правильно: зачем нарезать картошку? Кинем целую — так сожрут, — прокомментировал паблик.

— Детей кормят, как свиней! На этот суп смотреть страшно! — поддержала подписчица Анастаия Осягина.

Однако, некоторые вступились за поваров.

— Не надо корчить тут из себя эстетов. Нашли из-за чего истерить! Ну бросили одну картошку целиком — и что? Она немытая, или в кожуре? Или перестала быть картошкой? Ложкой размяли, и вперед, — написала Ольга Сергеева.

Номер школы, где подают такие блюда, автор не указал.

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ИСТОЧНИК KP.RU