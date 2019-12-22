2019-12-22T12:48:29+03:00
Общество

В Челябинской области подсчитали стоимость салата оливье

Росстат обнародовал цену новогоднего кушанья
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Стоимость салата оливье в Челябинской области на 30-м месте в стране.Стоимость салата оливье в Челябинской области на 30-м месте в стране.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Известно, что салат оливье — самый популярный застольный гость новогодних трапез не только челябинцев, но и всех россиян. Росстат сообщил, сколько стоит откушать блюдо в разных регионах страны. Для подсчета взяли цены ноября 2019 года на вареную колбасу, яйца, горошек, морковь, картофель, маринованные огурцы, репчатый лук и майонез — таковы ингредиенты вкуснятины.

Оливье из Челябинской области оказалось на 30 месте. На Южном Урале хозяйкам продукты обойдутся в 334 рубля. Это на 3 % дороже прошлогодней цены.

Как и ожидалось, самым дорогим продуктовый набор для оливье оказался на Чукотке, в Камчатском районе, Магаданской области, Ненецком АО и Москве. А в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, а также в Мордовии и Ингушетии — самым дешевым, рассказала "Южноуральская панорама".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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