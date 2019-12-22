2019-12-22T13:47:07+03:00
Общество

У чиновника взяли лишние деньги за проезд в Челябинске

Почему челябинцев это не возмутило
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Два билета из городского транспорта Челябинска при почасовом тарифе. При оплате 0 рублей списано 20 рублей. Фото: Игорь Маклаков.Два билета из городского транспорта Челябинска при почасовом тарифе. При оплате 0 рублей списано 20 рублей. Фото: Игорь Маклаков.
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У челябинца сняли лишние деньги за проезд во время поездки на троллейбусе. Об этом Игорь Маклаков рассказал на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

Он разместил два билета за проезд в городском транспорте. Один — из трамвая, где чиновник внес часовую оплату за проезд в размере 25 рублей. И второй — через полчаса из троллейбуса, где на билете написано 0 рублей, при этом с карты было списано 20 рублей.

— Сняли еще 20 рублей при цене билета 0 рублей. Получается такое математическое выражение 275,11 — 0 = 255,11, — высказал свое возмущение горожанин.

Цель своего поста Маклаков объяснил так:

— Граждане! Будьте внимательны в нашем городском общественном транспорте при покупке билета с пересадкой. Проверяйте остаток на транспортной карте после пересадки.

Челябинцы прокомментировали:

— Волшебство, — написал Дмитрий Гончаров.

— Эх, бедненький, прокатился неудачно. Срочно миллионную компенсацию и отпуск на 40 дней. Чаще нужно ездить общественным транспортом, может, и косяков меньше будет, а еще нужно заставить мерзнуть по 40 минут на остановках в ожидании, глядишь, и начнет налаживаться жизнь горожан, — приводит комментарий сайт "Курс дела".

В управлении транспорта эту ситуацию назвали сбоем, но не сообщается, вернули ли чиновнику деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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