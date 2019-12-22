Пельмени со строительной краской и детский сок с плесенью: покупки жителей Челябинской области шокируют Интернет
Житель Магнитогорска рассказал в соцсети, как купил в супермаркете пять пачек пельменей, две из которых оказались с кусками краски. Не пищевой, а строительной.
— Так как я профессионально занимаюсь ремонтами любых помещений, с точностью могу сказать, что в цехе по производству пельменей давно не следят за качеством и тем более за помещением, — написал Сергей Гладушенко и выложил фото.
Пельмени с краской. Фото: Сергей Гладушенко, vk.com/magnitkacity
А жительнице Златоуста в магазин другой торговой сети попался сок с плесенью. Причем, это был детский сок.
— Упаковка была вскрыта. Мамочки, будьте бдительны, — предупредила женщина.
Как правило, на это в магазине отвечают: мы тут ни при чем, это все поставщик. Напоминаем: если вы приобрели продукт ненадлежащего качества, вы можете требовать у продавца как его замены, так и полного возврата денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU