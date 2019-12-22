Горнолыжник из Челябинской области едва не погиб на трассе

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-22T15:16:40+03:00

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Для любителей горных лыж в Челябинской области сейчас самый сезон. В регионе, наконец, выпал снег, и трассы горнолыжных курортов обрели подобающий этому времени года вид.

Читатель КП-Челябинск прислал в редакцию видео с открытия сезона на горнолыжном комплексе «Завьялиха».

Он рассказал, что в субботу, 21 декабря, поехал на курорт покататься, так сказать, обновить лыжню. Взобравшись на гору на подъемнике, стал в свойственной ему манере спускаться по склону.

— Скорость была приличная. Я профессионально катаюсь с детства и обычно всегда быстро езжу. Вдруг, откуда ни возьмись, слева в меня прилетает другой горнолыжник. Мы оба оказались друг у друга в слепой зоне. Ни я его не видел, ни он меня.

Столкновения в такой ситуации избежать было невозможно.

— Хорошо, что я мягко приземлился, даже лыжи не отстегнулись. Крепление у меня жесткое. А вот парень лыжу потерял. Но не убился — и это можно назвать чудом. Вес-то у меня под центнер.

А еще из-за неуправляемого падения можно было влепиться в дерево, и без травм тут вряд ли бы обошлось.

После парни познакомились и разговорились. Выяснилось, что покататься на «Завьялиху» приезжают и из Беларуси. Горнолыжник отказался из сферы IT, когда-то работал в Челябинске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/751070" frameborder="0"></iframe> Горнолыжник из Челябинской области рассказал об опасном столкновении на склоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU