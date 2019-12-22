2019-12-22T16:02:48+03:00
Общество

«Снегурочку украла Лень и Депрессия»: в Челябинске креативно поздравили худеющих фитоняшек

Какие новогодние подарки получили леди за расставание с лишними килограммами
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
За расставание с лишними килограммами членов фитнес-клуба поощрили материально.За расставание с лишними килограммами членов фитнес-клуба поощрили материально.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
Изменить размер текста:

В одном из фитнес-клубов Челябинска сегодня отменили занятия. И все это ради того, чтобы подвести итоги года. Шесть месяцев назад руководство клуба объявило конкурс: фитоняшки, которые приложат максимум усилий и будут хорошо стараться и худеть, получат подарки.

Фитнес-тренеры каждый месяц следили за своими подопечными. Во-первых, поддерживали морально: ведь не секрет, что вес — это во многом психологическая проблема. Дамы начинают неправильно питаться, угождать своим гастрономическим привычкам, как правило, из-за стресса.

А еще скоро Новый год, и кому из прекрасной половины человечества не хотелось бы выглядеть в эту ночь «на все 100%». С другой стороны, ради праздника можно и пожертвовать парой килограммов.

Но в фитнес-клубе пошли еще дальше. Тренеры разыграли целое представление про то, как Лень, Депрессия и Обжорство украли Снегурочку.

— Мы сами придумали поучительную сказку, смысл которой в том, что женщины — сами кузнецы своего счастья. А лениться, расстраиваться и объедаться — это путь к старости, нездоровью, лишним килограммам и, в конечном итоге, дополнительным материальным затратам, — рассказала тренер Елена.

В клубе определили 12 призерок в 4 номинациях по возрастам и комплекции. Каждая победительница получила сертификат на 3 тысячи рублей, который можно обменять на массажный тренажер, услуги косметолога или получить скидку на абонемент на следующий год.

В фитнес-клубе Челябинска поздравили худеющих женщин с Новым годом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области расстреляли дорогой «Крайслер»
Челябинские полицейские разрушили планы на «веселенькую» новогоднюю ночь
Камаз, убирающий снег в Челябинске, столкнулся с двумя Газелями
Телезнаток объяснил, почему поднялся купол над метеоритом в Челябинске
Главврач Еманжелинской больницы попал под «уголовку»
«Снегурочку украла Лень и Депрессия»: в Челябинске креативно поздравили худеющих фитоняшек
Горнолыжник из Челябинской области едва не погиб на трассе
Метеорит из Челябинска может оказаться «сладким»
У чиновника взяли лишние деньги за проезд в Челябинске
Пельмени со строительной краской и детский сок с плесенью: покупки жителей Челябинской области шокируют Интернет
В Челябинской области подсчитали стоимость салата оливье
Член избирательной комиссии Челябинской области подала в отставку
«Разделяй-ка»: жители Челябинска спасают город от мусорного апокалипсиса
«Кормят, как свиней!»: суп с непорезанной картошкой в школьной столовой возмутил жителей Челябинской области
Поставщик, которого обвинили в продаже подарков с просрочкой, подарил челябинским детям еще по одному набору конфет
Чиновники Челябинской области исполнят желания незнакомых им детей
Полиция Челябинской области за одну ночь оштрафовала иностранцев на 100 тысяч рублей
20-дневная норма снега за сутки: в Челябинске дорожные службы совещаются два дня подряд
«Уборка должна начинаться, когда начинается снегопад»: Алексей Текслер рассказал, как в Челябинске изменится ситуация с новым подрядчиком
Молодой житель Челябинской области притворяется безруким инвалидом
В детском саду Челябинска выдали просроченные новогодние подарки
Челябинскую область ждут морозы до -25 и резкий скачок температуры
Сугробы и гололед под снегом: жители Челябинска оценили уборку дорог
«Пункт назначения»: на трассе в Челябинской области из лесовоза посыпались бревна