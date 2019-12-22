«Снегурочку украла Лень и Депрессия»: в Челябинске креативно поздравили худеющих фитоняшек
В одном из фитнес-клубов Челябинска сегодня отменили занятия. И все это ради того, чтобы подвести итоги года. Шесть месяцев назад руководство клуба объявило конкурс: фитоняшки, которые приложат максимум усилий и будут хорошо стараться и худеть, получат подарки.
Фитнес-тренеры каждый месяц следили за своими подопечными. Во-первых, поддерживали морально: ведь не секрет, что вес — это во многом психологическая проблема. Дамы начинают неправильно питаться, угождать своим гастрономическим привычкам, как правило, из-за стресса.
А еще скоро Новый год, и кому из прекрасной половины человечества не хотелось бы выглядеть в эту ночь «на все 100%». С другой стороны, ради праздника можно и пожертвовать парой килограммов.
Но в фитнес-клубе пошли еще дальше. Тренеры разыграли целое представление про то, как Лень, Депрессия и Обжорство украли Снегурочку.
— Мы сами придумали поучительную сказку, смысл которой в том, что женщины — сами кузнецы своего счастья. А лениться, расстраиваться и объедаться — это путь к старости, нездоровью, лишним килограммам и, в конечном итоге, дополнительным материальным затратам, — рассказала тренер Елена.
В клубе определили 12 призерок в 4 номинациях по возрастам и комплекции. Каждая победительница получила сертификат на 3 тысячи рублей, который можно обменять на массажный тренажер, услуги косметолога или получить скидку на абонемент на следующий год.
В фитнес-клубе Челябинска поздравили худеющих женщин с Новым годом.
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ИСТОЧНИК KP.RU