Главврач Еманжелинской больницы попал под «уголовку»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-22T16:36:56+03:00

В Еманжелинской больнице главврач Юрий Волков проработал шесть лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За что был уволен Юрий Волков

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В Еманжелинске возбуждено уголовное дело против главврача городской больницы №1. Юрию Волкову вменяют часть 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств».

После многочисленных жалоб посетителей больницы, а также пациентов реабилитационного отделения, была проведена проверка в учреждении. В материалах уголовного дела значится эпизод присвоения денежных средств. Сотрудниками управления по противодействию коррупции ГУ МВД установлено, что в сентябре этого года главврач присвоил более 20 тыс. рублей, принадлежащих медучреждению.

Сразу после возбуждения уголовного дела Волков был уволен. Добавим, что больницу главврач возглавлял около шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU