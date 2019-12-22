Главврач Еманжелинской больницы попал под «уголовку»
В Еманжелинске возбуждено уголовное дело против главврача городской больницы №1. Юрию Волкову вменяют часть 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств».
После многочисленных жалоб посетителей больницы, а также пациентов реабилитационного отделения, была проведена проверка в учреждении. В материалах уголовного дела значится эпизод присвоения денежных средств. Сотрудниками управления по противодействию коррупции ГУ МВД установлено, что в сентябре этого года главврач присвоил более 20 тыс. рублей, принадлежащих медучреждению.
Сразу после возбуждения уголовного дела Волков был уволен. Добавим, что больницу главврач возглавлял около шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU