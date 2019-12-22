Телезнаток объяснил, почему поднялся купол над метеоритом в Челябинске
Анатолий Вассерман, телезвезда и ведущий, знаток передачи «Своя игра», «Что? Где? Когда?» рассказал журналистам свою версию ЧП с метеоритом в историческом музее Южного Урала.
Напомним, 14 декабря над фрагментом Челябинского болида поднялся купол, который удерживают электронные замки. Новость вызвала шок у очевидцев — сотрудников и посетителей музея.
— Самая вероятная версия — это ложное срабатывание электроники либо «внешняя наводка», похожая на сигнал от пульта. Скорее всего, изготовитель замка будет уверять, что произошло какое-то чудо, потому что никому не хочется признать, что оборудование оказалось слишком ненадежным и поэтому сработало не так. Но, по крайней мере, это гораздо вероятнее, чем какие-то чудесные свойства самого метеорита, — сказал Вассерман.
По версии директора челябинского музея, защитный купол мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на электронику собственного магнитного поля метеорита либо сильного внешнего излучения.
Мистика в музее.
КП-Челябинск собрала все версии произошедшего:
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ИСТОЧНИК KP.RU