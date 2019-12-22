Телезнаток объяснил, почему поднялся купол над метеоритом в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-22T16:58:49+03:00

Челябинский метеорит теперь известен не только историей прилета 15 февраля 2013 года, но и попыткой побега из Челябинска. Фото: Александр ДЫБИН

Изменить размер текста: A A

Анатолий Вассерман, телезвезда и ведущий, знаток передачи «Своя игра», «Что? Где? Когда?» рассказал журналистам свою версию ЧП с метеоритом в историческом музее Южного Урала.

Напомним, 14 декабря над фрагментом Челябинского болида поднялся купол, который удерживают электронные замки. Новость вызвала шок у очевидцев — сотрудников и посетителей музея.

— Самая вероятная версия — это ложное срабатывание электроники либо «внешняя наводка», похожая на сигнал от пульта. Скорее всего, изготовитель замка будет уверять, что произошло какое-то чудо, потому что никому не хочется признать, что оборудование оказалось слишком ненадежным и поэтому сработало не так. Но, по крайней мере, это гораздо вероятнее, чем какие-то чудесные свойства самого метеорита, — сказал Вассерман.

По версии директора челябинского музея, защитный купол мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на электронику собственного магнитного поля метеорита либо сильного внешнего излучения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750232" frameborder="0"></iframe> Мистика в музее.

КП-Челябинск собрала все версии произошедшего:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Купол над Челябинским метеоритом поднялся сам по себе: три версии мистического случая

Инцидент в музее так и остается загадкой [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU