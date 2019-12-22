Камаз, убирающий снег в Челябинске, столкнулся с двумя Газелями
Челябинцы разместили в соцсетях ВКонтакте в паблике «ДТП Челябинск» снимки дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на улице Труда, недалеко от трамвайного депо.
Камаз со скребком, убирающим снег в центре города, столкнулся с двумя грузовыми Газелями. Автомобили перегородили трамвайные пути и не давали городскому транспорту проехать.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU