Камаз, убирающий снег в Челябинске, столкнулся с двумя Газелями

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-22T17:28:31+03:00

ДТП со снегоуборочной техникой произошло на улице Труда

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Челябинцы разместили в соцсетях ВКонтакте в паблике «ДТП Челябинск» снимки дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на улице Труда, недалеко от трамвайного депо.

Камаз со скребком, убирающим снег в центре города, столкнулся с двумя грузовыми Газелями. Автомобили перегородили трамвайные пути и не давали городскому транспорту проехать.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU