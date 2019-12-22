Челябинские полицейские разрушили планы на «веселенькую» новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-22T17:42:19+03:00

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Операция «Ночь» прошла в Челябинской области с 20 на 21 декабря. К утру сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 130 граммов наркотиков, 50 единиц оружия и почти 280 единиц боеприпасов, более 1300 литров алкоголя на сумму почти 340 тысяч рублей.

Кроме того, на территории шести городов правоохранители раскрыли 100 преступлений и задержали 14 человек, находившихся в розыске.

На трассах области выявлено 42 нетрезвых водителя и 20 «бесправников», более 550 протоколов составлено о нарушениях ПДД.

27 подростков задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а в ходе проверки магазинов и киосков выявили 37 случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

— В операции участвовало более 2 тысяч полицейских и 300 силовиков, в том числе бойцов ОМОН, а также общественники, чиновники, лесники, казаки и народные дружинники, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU