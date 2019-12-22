Студент ЮУрГУ не вернулся домой в Челябинске
20 декабря, в пятницу в Челябинске пропал 17-летний юноша Нодирбек Сайфутдинов, студент ЮУрГУ.
— Он отучился две пары, домой так и не вернулся, — сообщили его однокурсники волонтерам.
Известны приметы парня: рост 175 см, худощавого телосложения. У юноши азиатский тип лица. Волосы темные, глаза карие. В этот день был одет в удлиненный пуховик темно-синего цвета и синие джинсы. На ногах были ботинки песочного цвета. На голове серая вязаная шапка.
Если вы видели юношу, сообщите по телефонам 8 951 455 13 17, 8 900 095 52 67 (Татьяна) или в полицию 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU