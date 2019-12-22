2019-12-22T18:29:45+03:00
Общество

Студент ЮУрГУ не вернулся домой в Челябинске

«Легион СПАС» объявил розыск парня
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске пропал студент ЮУрГУ. Фото: Легион СПАСВ Челябинске пропал студент ЮУрГУ. Фото: Легион СПАС
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20 декабря, в пятницу в Челябинске пропал 17-летний юноша Нодирбек Сайфутдинов, студент ЮУрГУ.

— Он отучился две пары, домой так и не вернулся, — сообщили его однокурсники волонтерам.

Известны приметы парня: рост 175 см, худощавого телосложения. У юноши азиатский тип лица. Волосы темные, глаза карие. В этот день был одет в удлиненный пуховик темно-синего цвета и синие джинсы. На ногах были ботинки песочного цвета. На голове серая вязаная шапка.

Если вы видели юношу, сообщите по телефонам 8 951 455 13 17, 8 900 095 52 67 (Татьяна) или в полицию 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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