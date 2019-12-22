2019-12-22T18:55:25+03:00
Общество

Из Челябинска можно улететь в Нижний Новгород

Какие города свяжут прямые авиарейсы в 2020 году
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинск свяжет Нижний Новгород прямой авиарейс.Челябинск свяжет Нижний Новгород прямой авиарейс.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По маршруту Челябинск — Нижний Новгород будет летать прямой авиарейс. Начиная с 3 января следующего года, самолеты Bombardier CRJ200, будут выполнять рейсы раз в неделю по пятницам. Перевезти за один раз максимально воздушное судно сможет не более 50 пассажиров.

Время вылета из Челябинска можно назвать удачным в 21:00, прилет в аэропорт Нижнего Новгорода в 20:35, время в пути 1 час 35 минут. Вылет из Нижнего Новгорода в 21:35, прилет в Челябинск по субботам в 1:30, в пути 1 час 55 минут.

Помимо Нижнего Новгорода, из Челябинска можно будет улететь прямым рейсом в Волгоград, Омск и Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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