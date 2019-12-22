70 юных талантов посетили губернаторскую елку в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-22T19:19:29+03:00

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Губернатор Алексей Текслер провел новогодний прием для 70 талантливых детей из 43 муниципалитетов области. Заслуги у каждого свои: в спорте или в науке, творчестве и общественной деятельности.

— Вы много работали, отличились в учебе, проявили свои таланты и способности в спорте, проявили себя в художественном направлении, хореографии, музыки, технических науках, есть ребята-экологи, — отметил губернатор. Алексей Текслер пожелал здоровья и успехов в учебе.

Каждый участник привез с собой игрушку, которую он повешал на елку. А после получил подарок из рук губернатора и его супруги Ирины Текслер.

— Мы придумали специально для вас елку, на которой будут висеть ваши уникальные игрушки, в которые вы вложили свои мысли, чувства. Получится настоящий арт-объект, который будет храниться, — сказала Ирина Текслер.

Гостьей праздника стала певица и общественный деятель Диана Гурцкая. Она исполнила для ребят одну из своих песен.

Диана Гурцкая поздравила 70 юных талантов в Челябинской области с Новым годом! Фото: gubernator74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU