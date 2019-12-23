Учащихся колледжа в Челябинской области накормили кашей с червяками

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-23T05:54:37+03:00

Пользователи соцсети считают, что может быть детская «шутка»

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В последнее время немало жалоб на организацию питания в учебных заведениях. Но черви в еде — это, пожалуй, уже слишком...

— Хочу обратить внимание всех родителей: вот чем кормят наших детей! Откуда черви в каше, которую подали на обеде в колледже?! — возмутился Денис Кхаеров в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Автор указал название колледжа. Не публикуем его до выяснения обстоятельств. Есть мнение, что кто-то из детей мог так «пошутить», выложив в кашу червяка, попавшегося в яблоке.

— Червь явно не из крупы. Могу утверждать это как товаровед с 40-летним стажем. Это фруктовая плодожорка. Да и при варке каши от этого червя ничего бы не осталось, — прокомментировала подписчица паблика Наталья Ариткина.

Кстати, в учебном заведении уже отреагировали на сообщение в соцсети.

— Администрацией колледжа проводится внеплановая проверка организации питания обучающихся, в том числе на предмет соблюдения сроков хранения и реализации продуктов, технологии приготовления пищи. Результаты проверки будут предоставлены в срок до 24.12.2019 г., — прокомментировал представитель колледжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU