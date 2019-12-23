Жителей Челябинской области напугало яркое свечение в небе
В соцсети ВКонтакте в паблике «Подслушано Трехгорный» размещены фотографии необычного для горно-заводской зоны явления. На полнеба в ночное пространство устремлен столб света, превращающийся в огромную световую воронку.
Житель города Трехгорного Челябинской области 23 декабря в 1:30 по местному времени сделал снимок и спросил у посетителей паблика, с чем связано такое свечение в небе.
Фото: vk.com/podslushano_trg
Напуганные южноуральцы заподозрили сначала неладное:
— Пожар.
— Конец света.
— Иноземные пришельцы.
Посетители паблика стали присылать еще больше фотографий:
— Разве это свечение? Вот свечение — так свечение, — разместил свои фото Александр Холин.
Многие пользователи сразу дали ответ:
— Это помидоры святятся. Усть-Катавский комплекс «Горный».
Действительно, накануне 19 декабря состоялось официальное открытие нового агрокомплекса. Один из крупнейших агрохолдингов Челябинской области официально запустил высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта «Горный» в Усть-Катаве. Он стал крупнейшим по величине объектом агрохолдинга в регионе. Аналогичный расположен под Челябинском и открыт был несколько лет назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU