2019-12-23T08:54:25+03:00
Общество

В Челябинске разыграли аукцион на 3 млрд рублей на содержание дорог

Победителем стала компания, которая строила метро
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске разыграли аукцион на 3 млрд рублей на уборку дорог.В Челябинске разыграли аукцион на 3 млрд рублей на уборку дорог.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Объединение „Ингеоком“ названо победителем аукциона на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети города Челябинска 2020-2022 годы. Заявка компании была единственной и признана соответствующей требованиям.

С ней будет заключен контракт на сумму более 3 млрд рублей. Столь крупный лот касается 147 объектов: в него входят основные магистрали Челябинска, площадь Революции и Привокзальная площадь – всего 6,5 миллиона квадратных метров.

По условиям контракта надо не только убирать снег и вывозить мусор, но и содержать дороги и тротуары в проезжем и безопасном состоянии круглый год, подметь и поливать летом, отсыпать специальными смесями зимой, наносить разметку и производить мелкий ремонт.

Несколько дней назад УФАС по Челябинской области приостановило этот аукцион, так как на него поступила жалоба. Однако управление дорожного хозяйства Челябинска все-таки рассмотрело заявку «Ингеокома».

Добавим, что компания «Ингеоком» была генподрядчиком недостроенного в Челябинске метро. Предприятие занимается метростроительством, дорожным и гражданским строительством, строительством аэродромов. А вот о том, что у компании есть соответствующий парк техники, и она занималась уборкой снега зимой и чистила город летом, ничего не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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