Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют 25 декабря
К новогодним праздникам в Челябинске готовиться начали три месяца назад. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии. До 8 января в Челябинске пройдут 102 новогодних мероприятия. Бесплатные — в детских библиотеках (более 100 праздников), в детских клубах, в муниципальных театрах — в НХТ, Манекене, театре «Скарабей» поставлены сказки (билет от 80 до 240 руб).
Работают платные ледовые катки в горсаду Пушкина, в ЦПКиО Гагарина. Бесплатный — в парке Калининского района в районе Университетской набережной.
Новогодний городок на площади Революции по традиции разделен на две части — для малышей и взрослых. Всего будет 10 горок и ледяные скульптуры героев любимых сказок. В ярмарочных домиках — горячее питание и сувениры.
В Instagram будет конкурс лучших фото с хештегом #ледовыйгородок74. Информацию ищите по хэштегу.
Открытие городка — 25 декабря в 18:00. Можно будет отметить новогоднюю ночь — 31 декабря с 22:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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