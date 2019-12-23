Бесплатные 3D-шоу будут пять дней показывать в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-23T08:34:44+03:00

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Впервые в Челябинске с 25 декабря пройдет фестиваль света «Южноуральское сияние». Последнее представление покажут по 29 декабря. На протяжении пяти дней с 20:00 до 21:00 горожан ждет театрализованное представление с 3D мэппинг-шоу. Это объемные голограммы, которые проецируют на здание. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии.

Стартовать праздник будет на площади Революции. Далее участники шоу поднимутся по Театральному скверу к драмтеатру. Известно, что на фасаде будут демонстрироваться сказки.

Инсталляция на фасаде театра драмы им. Наума Орлова — это короткие по хронометражу сказки с новогодним сюжетом — «Щелкунчик», «Снежная королева», «12 месяцев», «Новогодняя сказка в Челябинске», «Ночь перед Рождеством». Трансляция изображения будет сопровождаться музыкальным оформлением, лазерным шоу и театральным перфомансом от театра современного танца Ольги Пона.

Фестиваль «Южноуральское сияние» — это еще световые скульптуры в разных районах города. Первая, в виде светящегося фонтана, уже установлена у фасада органного зала «Родина».

В мэрии объявлен конкурс для частных и бюджетных организаций на лучшее оформление прилегающей территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU