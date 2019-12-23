2019-12-23T09:15:14+03:00
Общество

В мэрии объяснили, почему после снегопада убирали только дороги

Все выходные пешеходы жаловались на неочищенные дворы и тротуары
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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С уборкой снега в Челябинске на минувших выходных дорожники справились неудовлетворительно.С уборкой снега в Челябинске на минувших выходных дорожники справились неудовлетворительно.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Вывозить снег из дворов и внутриквартальных проездов поручила на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова в понедельник, 23 декабря.

— В выходные акцент был сделан на очистке дорог, так как во дворах стояли припаркованные автомобили, и нам очистить дворы от снега не получалось. Сегодня люди поехали на работу, потому надо этим заняться, — сообщила Котова.

Кстати, во время воскресной уборки дворов коммунальная техника зацепила семь припаркованных машин. Сейчас устанавливается, кто в этом виноват — уборщики или водители, неправильно припарковавшие авто во дворах.

Напомним, за минувшие выходные в Челябинске выпала 20-дневная норма осадков. Впрочем, это не какое-то экстраординарное событие. Синоптики предупреждали о нем заранее. Все выходные в мэрии передавали через СМИ отчеты дорожников — сколько техники чистит дороги. Любопытно, что цифра все время в районе 150 едениц. Но много это или мало — сказать никто не мог. Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов нашел, что в Тюмени, которая меньше Челябинска по площади и населению, город убирают 600 едениц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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