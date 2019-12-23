В Челябинске под окнами многоэтажки обнаружили тело школьницы

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-23T09:44:06+03:00

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В Челябинске следователи выясняют причины трагедии: погибла 17-летняя девушка. Ее тело нашли на территории жилого комплекса с высотками.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря. Школьницу обнаружили около дома по улице Героя России Александра Яковлева. При осмотре тела найдены травмы, характерные для падения с высоты. Сама девочка жила в высотке в квартире на девятом этаже. По неофициальной информации, погибшая училась в лицее.

Идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU