В Челябинске под окнами многоэтажки обнаружили тело школьницы
В Челябинске следователи выясняют причины трагедии: погибла 17-летняя девушка. Ее тело нашли на территории жилого комплекса с высотками.
Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря. Школьницу обнаружили около дома по улице Героя России Александра Яковлева. При осмотре тела найдены травмы, характерные для падения с высоты. Сама девочка жила в высотке в квартире на девятом этаже. По неофициальной информации, погибшая училась в лицее.
Идет расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU