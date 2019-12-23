2019-12-23T12:02:58+03:00
Общество

Когда новый низкопольный трамвай начнет возить пассажиров в Челябинске

В мэрии рассказали о перспективах
Инна КУМЕЙКО
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Вот он - новый трамвай. Фото: cheladmin.ruВот он - новый трамвай. Фото: cheladmin.ru
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В Челябинске обкатывают очередной трамвай — тестирование проходит низкопольный вагон от госкорпорации «Ростех». Трамвай собрали в Свердловской области, на предприятии «Уралтрансмаш».

Впервые эту машину показали на международной выставке «Иннопром-2-18», и с тех пор машина активно тестируется в разных российских городах. Настала очередь Челябинска.

— Трамвай мы не покупали, он проходит испытание, — лаконично прокомментировала в понедельник, 23 декабря, глава города Наталья Котова.

Подробнее об опытном образце отозвался заместитель губернатора Сергей Шаль. Он прокатился в вагоне по Челябинску.

— Трамвай пришел недавно. Мы с трамваем знакомимся первый раз вживую. Наш интерес здесь в развитии транспортной системы города, в том числе и трамваев. После тестирования трамвая мы вместе с жителями определимся в его необходимости, — сказал чиновник.

В правительстве Челябинской области пояснили, что вагон будет испытываться месяц. А в рейс с пассажирами он выйдет примерно 26, 27 декабря.

КСТАТИ

Вагон рассчитан на 28 посадочных мест. Все его составляющие – российского производства. Низкопольный трамвай развивает скорость до 90 км/ч, трамвай предусматривает возможность проезда для маломобильных групп населения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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