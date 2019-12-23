Прокуратура Челябинской области потребовала установить фонари на дороге, ведущей к школе

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-23T11:20:34+03:00

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Прокуратура Тракторозаводского района г.Челябинска отреагировала на публикации СМИ и проверила дорогу до школы № 116 г. Челябинска.

Участок пути от дома 1 по улице Конструктора Духова до пересечения улиц Конструктора Духова и Мехколонна 7 был включен в схему безопасного маршрута учащихся. Однако надзорным ведомством было установлено, что на улицах отсутствуют фонари. А ведь там ходят не только взрослые, но и дети.

— Выявлены нарушения по благоустройству и содержанию дорожной инфраструктуры, а также безопасности дорожного движения, — сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура внесла Главе Челябинска представление и обязала осветить улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU