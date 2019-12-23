Новогодние подарки в Челябинске: радость или мина замедленного действия

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-23T12:37:09+03:00

В Челябинске новогодние подарки в детском саду оказались просроченными. Фото: Мария ЛЕНЦ

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После скандала в челябинском детском саду с просроченными подарками, Роспотребнадзор решил напомнить, как выбрать безопасный сладкий новогодний сюрприз ребенку.

Первое: срок годности кондитерского набора. Он указывается по продукту с наименьшим сроком годности. Обязательными являются наименование продукта, название и местонахождение изготовителя, масса, товарный знак изготовителя, состав.

Второе: пищевые добавки. Указываются ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава, а также пищевая ценность продуктов, условия хранения, дата изготовления и упаковки. Обязательно номер сертификата, технических условий или ГОСТа, а также информация о наличии в продукте генно-модифицированных компонентов.

Третье: сохранность упаковки. Она должна быть целой, не мятой, не влажной. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют южноуральцам покупать новогодние подарки не на рынках, а в стационарных магазинах, рассказал сайт Polit74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU