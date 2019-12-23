2019-12-23T13:02:37+03:00
Общество

В Челябинске сто влюбленных поженятся в канун Нового года

Почему молодожены выбрали эту дату
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Сто молодоженов зарегистрируют брак 31 декабря в Челябинской области.Сто молодоженов зарегистрируют брак 31 декабря в Челябинской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пока южноуральцы рассуждают, надо ли сделать 31 декабря выходным, влюбленные готовятся пойти в ЗАГС именно в этот день. Сто пар решили сочетаться браком в Челябинской области.

Работники семейной канцелярии отмечают, что особую атмосферу свадебному торжеству придает именно новогоднее оформление отделов ЗАГС.

— Регистрация брака 31 декабря дает уверенность в том, что молодые люди смогут построить счастливую семью и будут счастливы весь год, ведь известно, что как его встретишь — так его и проведешь. И прекрасно, что это случится именно со своей второй половинкой, — рассказала «Южноуральская панорама» со ссылкой на пресс-службу госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

А вот 1 января в стране — выходной, и отделы ЗАГС Челябинской области работать не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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