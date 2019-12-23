Челябинцам вновь может грозить мусорный коллапс

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-23T13:41:19+03:00

Есть опасения, что мусоровозы будут приезжать реже

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Регоператор по обращению с отходами в Челябинской области «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) объявил о финансовых неприятностях. Компания накопила долгов на сумму более миллиарда рублей перед подрядчиками, которые вывозят мусор.

Космическая сумма накопилась из-за того, что население и организации ей вовремя не платят. Даже если все разом рассчитаются, то средств на погашение у «Центра коммунального сервиса» не хватит, сообщает телеграм-канала «Челябушка».

На предприятии уточнили: останавливать свою деятельность не собираются. Но предупредили о возможных последствиях — сокращении количества рейсов мусоровозов. Мусор будут забирать реже.

— В «ЦКС» уверены, что поможет повышение тарифа, поэтому простое предупреждение о последствиях невыплаты долга больше похоже на выцыганивание денег. Индексацию планируют на 3,6%, однако регоператору этого мало. И аппетиты растут быстро — с тарифом, установленным после перехода на новую систему обращения с отходами, мы прожили всего 12 месяцев, — уточняют авторы «Челябушки».

Однако южноуральцы хотят знать не только, из чего складывается тариф, но и почему возникает потребность его ежегодного повышения.

Регоператор подчеркивает: стараются сделать все, чтобы не допустить в городе мусорный коллапс. Но ресурсы компании небезграничны.

ИСТОЧНИК KP.RU