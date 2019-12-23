В Челябинске жена губернатора выступила в роли Снегурочки

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-23T15:02:32+03:00

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Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой провели в резиденции новогоднюю акцию «Елка желаний». Каждый приглашенный чиновник смог почувствовать себя Дедом Морозом, чтобы сделать конкретного ребенка Челябинской области счастливее. В каждой игрушке на елке было чье-то детское желание.

По такому шару выбрала и губернаторская чета:

— Снял с елки два шара с записками. Софья 4 года из Челябинска попросила игрушечную интерактивную собаку или кошку. А Ирине достался шар с желанием от Егора из Копейска. Мальчик мечтает о скоростном велосипеде, — поделился в своем аккаунте в ВК Алексей Текслер. — Это ребята, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, дети, потерявшие кормильца, тяжелобольные дети, многодетные семьи.

Фото: Челябинск Сегодня

Исполнять первую детскую мечту Ирина Текслер отправилась в Копейск. Там живет Егор - так зовут мальчика, который загадал на Новый год велосипед с тормозами. Так случилось, семья находится в трудной жизненной ситуации, и мальчика воспитывает бабушка.

Шар с новогодним желанием от Софии достался Алексею Текслеру. Девочка получила из рук первой леди интерактивную собачку.

Фото: Челябинск Сегодня

Мечты в рамках «Елки желаний» только начинают исполняться. Впереди еще много приятных сюрпризов для ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, рассказал сайт «Челябинск Сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU