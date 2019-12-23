Вокруг Челябинска все больше бешеных собак, мышей и лис
На территории Челябинской области все чаще фиксируют бешенство среди животных. В прошлом году было 44 случая, а с начала этого года уже 71 случай, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
На минувшей неделе к числу опасных территорий добавились Чебаркуль и село Рождественка в Увельском районе (тут нашли погибших от бешенства мышей), Шершневское охотхозяйство (охотники обнаружили больную лису) и село Бобровка под Троицком (тут погибла собака).
— Везде введен карантин. Эти населенные пункты и охотхозяйство объявлены неблагополучными по бешенству, — говорят в Росссельхознадзоре.
Между тем, в девяти территориях карантин отменен. Это Таукаевское и Аткульское охотничьи угодья, поселки Чулковка, Уйское, Бреды, Малково, города Юрюзань, Трехгорный.
Находиться тут теперь безопасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU