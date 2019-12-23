Вокруг Челябинска все больше бешеных собак, мышей и лис

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-23T15:22:03+03:00

Еще на нескольких территориях объявлен карантин по заразной смертельной болезни

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На территории Челябинской области все чаще фиксируют бешенство среди животных. В прошлом году было 44 случая, а с начала этого года уже 71 случай, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

На минувшей неделе к числу опасных территорий добавились Чебаркуль и село Рождественка в Увельском районе (тут нашли погибших от бешенства мышей), Шершневское охотхозяйство (охотники обнаружили больную лису) и село Бобровка под Троицком (тут погибла собака).

— Везде введен карантин. Эти населенные пункты и охотхозяйство объявлены неблагополучными по бешенству, — говорят в Росссельхознадзоре.

Между тем, в девяти территориях карантин отменен. Это Таукаевское и Аткульское охотничьи угодья, поселки Чулковка, Уйское, Бреды, Малково, города Юрюзань, Трехгорный.

Находиться тут теперь безопасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU