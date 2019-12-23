2019-12-23T15:42:55+03:00
Общество

Жители Челябинска признали лучшим мэром Михаила Юревича

Кроме того, горожане высказались за прямые выборы главы города.
Андрей Москвичев
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Михаил Юревич занимал должность главы города с 2005 по 2010 год.Михаил Юревич занимал должность главы города с 2005 по 2010 год.
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Несмотря на уголовное дело, челябинцы признали Михаила Юревича лучшим мэром. Об этом говорят результаты телефонного опроса центра «Маркетинга и Социологии» («МарС»), проведенного по заказу издания «Знак».

Самыми популярными руководителями города, после Михаила Юревича, набравшего 51 процент, оказались его главный соперник на выборах 2005 и 2009 года Вячеслав Тарасов (12%), а также недавно избранная гордумой Наталья Котова (7%). Что удивительно, недавно осужденный Евгений Тефтелев занимает не последнее место в рейтинге. Он уступил своему приемнику Владимиру Елистратову, за которого проголосовало всего 2 процента. Около трети всех опрошенных затруднились ответить.

Также, в опросе был вопрос, показавший более интересную статистику. Около 73 процентов челябинцев выступили за прямые выборы главы города. Можно заметить, что среди мэров, лучше всего показали себя именно те, которых выбирали горожане.

— Результаты исследования дают однозначный ответ — в обществе существует запрос на реальную политическую конкуренцию, а значит, время свертывания реформы МСУ (реформа местного самоуправления — прим. ред.) уже наступило. Подобное решение закрепило бы позиции губернатора Алексея Текслера и показало его прогрессивный взгляд на развитие региона, — рассказал директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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