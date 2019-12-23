Когда назовут причину отравления в детском саду в Челябинской области
В детсаду № 34 Копейска, который находится в поселке Бажово, закончилась дезинфекция помещений. Весь садик экстренно обработали после массовой вспышки неизвестного заболевания в конце прошлой недели.
Еще в субботу, 21 декабря, у 17 малышей поднялась температура и открылась рвота. Восемь детей и один воспитатель госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит. Один ребенок в тяжелом состоянии переведен в больницу Челябинска.
Все сотрудники садика сдали анализы. На пищеблоки взяты пробы. Они помогут установиться причину массовой вспышки. Первые результаты могут появиться уже во вторник.
— Вообще, вирусные инфекции высеваются три дня, бак-посев — семь. только тогда мы сможем узнать природу болезни, — говорит начальник городского управления образования Алексей Ангеловский.
Во вторник, 24 декабря, садик будет работать. Правда, бригада поваров на кухню выйдет новая.
Одна из версий отравления — сальмонеллез. Ребята могли отравиться во время приема пищи. Также не исключают вирусную природу болезни.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете, что случилось?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU