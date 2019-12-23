Когда назовут причину отравления в детском саду в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-23T15:50:52+03:00

Одна из версий: сальмонеллез. Ребята могли отравиться во время приема пищи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновники рассказали, как и как долго будут искать виновного в отравлении

Изменить размер текста: A A

В детсаду № 34 Копейска, который находится в поселке Бажово, закончилась дезинфекция помещений. Весь садик экстренно обработали после массовой вспышки неизвестного заболевания в конце прошлой недели.

Еще в субботу, 21 декабря, у 17 малышей поднялась температура и открылась рвота. Восемь детей и один воспитатель госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит. Один ребенок в тяжелом состоянии переведен в больницу Челябинска.

Все сотрудники садика сдали анализы. На пищеблоки взяты пробы. Они помогут установиться причину массовой вспышки. Первые результаты могут появиться уже во вторник.

— Вообще, вирусные инфекции высеваются три дня, бак-посев — семь. только тогда мы сможем узнать природу болезни, — говорит начальник городского управления образования Алексей Ангеловский.

Во вторник, 24 декабря, садик будет работать. Правда, бригада поваров на кухню выйдет новая.

Одна из версий отравления — сальмонеллез. Ребята могли отравиться во время приема пищи. Также не исключают вирусную природу болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, что случилось?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU