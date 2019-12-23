После реконструкции в центре Челябинска открывается картинная галерея
Челябинский музей изобразительных искусств отметит открытие тремя новыми выставками из своих запасников. Для галереи это будет юбилейный — 80 сезон. Последние полгода зал был на реставрации.
— Картинная галерея готовится к презентации большого проекта «Музей открывает запасники». За время ремонта провели огромную работу по изучению, реставрации произведений искусства из фондов, — рассказали в пресс-службе музея.
Самая крупная выставка «Загадки старых мастеров» представит таинственные западноевропейские произведения живописи и графики XVI-XX веков. Экспозиция «Реальность и волшебство» расскажет историю появления фарфора в России, собственных производств, а также покажет лучшие образцы творений из Императорского фарфорового завода, частных фабрик. Также подготовлены лучшие реставрации от молодых специалистов.
Музей открывается с 27 декабря, накануне пройдет торжественная презентация. Время работы : 10:00-18:00, четверг: 12:00-20:00. Понедельник — выходной.
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ИСТОЧНИК KP.RU