2019-12-23T18:01:00+03:00
Общество

Уголовное дело по обвиняемому в мусорном коллапсе снова рассмотрят

Экс-директору «ГорЭкоЦентра» может грозить штраф в полмиллиона рублей
Андрей Москвичев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда Советского района об уголовном деле бывшего директора «ГорЭкоЦентра» Игоря Галичина. Его обвинили в халатности, которая в итоге привела к «мусорному коллапсу» осенью прошлого года.

— Постановление районного суда было отменено. Уголовное дело в отношении Игоря Галичина будет отправлено на новое рассмотрение в ином составе, — рассказали в пресс-службе облсуда.

7 ноября этого года дело по мусорному коллапсу вернули в прокуратуру из-за неточностей в обвинении. Галичина обвиняют по 293 статье УК РФ, по которой, в случае доказательства вины, ему может грозить штраф до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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