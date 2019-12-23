Уголовное дело по обвиняемому в мусорном коллапсе снова рассмотрят
Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда Советского района об уголовном деле бывшего директора «ГорЭкоЦентра» Игоря Галичина. Его обвинили в халатности, которая в итоге привела к «мусорному коллапсу» осенью прошлого года.
— Постановление районного суда было отменено. Уголовное дело в отношении Игоря Галичина будет отправлено на новое рассмотрение в ином составе, — рассказали в пресс-службе облсуда.
7 ноября этого года дело по мусорному коллапсу вернули в прокуратуру из-за неточностей в обвинении. Галичина обвиняют по 293 статье УК РФ, по которой, в случае доказательства вины, ему может грозить штраф до полумиллиона рублей.
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