На Челябинскую область вновь обрушатся метели

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-23T19:01:19+03:00

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МЧС Челябинской области предупреждает: 24 декабря в регион вернутся осадки с сильным ветром. В некоторых частях региона ожидаются метели. Согласно данным гидрометцентра, скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду с порывами в 20 метров. Кроме того, средняя температура по области варьируется от 0 до -5 градусов днем, в то время как ночью столбик термометра может опуститься до -11 градусов ночью.

В областном же центре ситуация обстоит лучше: днем не ожидается осадков, однако ветер сохранит скорость в 5-10 метров в секунду.

За минувшие выходные в Челябинске выпала 20-дневная норма осадков. Пешеходы жаловались на работу подрядчиков по уборке снега, которые чистили только автомобильные дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU