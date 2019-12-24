Штормовой ветер, снег и метели: погода в Челябинской области 24 декабря
После теплого понедельника во вторник, 24 января, в Челябинскую область вернулась непогода.
— По данным гидрометцентра, 24 декабря в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, ветер 15 — 20 метров в секунду. Телефон экстренных служб: 101, 112, — такие сообщения рассылает южноуральцам МЧС.
Впрочем, в самом Челябинске ветер будет потише: 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха — около 0. Ожидается только небольшой снег.
25 и 26 декабря — без осадков. Но похолодает до -2… -8 градусов Цельсия.
Напомним, за минувшие выходные в Челябинске выпала 20-дневная норма снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU