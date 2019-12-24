2019-12-24T06:32:22+03:00
Общество

«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии

Они боятся, что никого не накажут
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Скоро станет известна причина массового отравления детей. Фото из архива КП.Скоро станет известна причина массового отравления детей. Фото из архива КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Массовое отравление в детском саду №34 города Копейска расследуют медики и чиновники. Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря. Все выходные 17 малышей мучились с высокой температурой, болями и рвотой.Большинство детей до сих пор чувствуют себя плохо. Родители беспокоятся, что виновные останутся безнаказанными. Об этом они написали в соцсети.

— Температура была 39,6. Дочка бредила. Боли, рвота... Молчать нельзя! — заявила мама одной из заболевших девочек Наталья Ким в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Нечего выгораживать садик, давно пора проверку сделать. Почему фрукты режут? Должны выдаваться целиком, — добавила Анастасия Иншакова.

— Мой сын госпитализирован в больницу №8 Челябинска. Почему такая ситуация в Копейске? Почему наших детей лишили реаниматолога в родном городе? Мы почти три часа прождали помощи из Челябинска, — возмущается Татьяна Саттарова.

Ее сыну не повезло больше всех — мальчик попал в реанимацию.

— Анализы сданы. Ждем результаты. О них сообщим в ближайшее время, — комментирует замглавы, руководитель аппарата администрации Копейского городского округа Андрей Шадрин.

Читайте также: «Когда назовут причину отравления в детском саду в Челябинской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии
Штормовой ветер, снег и метели: погода в Челябинской области 24 декабря
«Зарабатываю миллионы на донатах»: Чистомэн рассказал, чем занимается в Челябинске
Голы российских игроков помогли «Трактору» вырвать победу у «Северстали»
На Челябинскую область вновь обрушатся метели
Уголовное дело обвиняемого в мусорном коллапсе в Челябинске снова рассмотрят
Жительница Челябинска взорвала интернет игрой в шахматы в проруби
После реконструкции в центре Челябинска открывается картинная галерея
Когда назовут причину отравления в детском саду в Челябинской области
Жители Челябинска признали лучшим мэром Михаила Юревича
В Челябинске продолжается скандал, связанный с объектами культурного наследия
«Трактор» обменял одного легионера на двух российских игроков
Вокруг Челябинска все больше бешеных собак, мышей и лис
В Челябинске жена губернатора выступила в роли Снегурочки
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Челябинцам вновь может грозить мусорный коллапс
В Челябинске сто влюбленных поженятся в канун Нового года
Новогодние подарки в Челябинске: радость или мина замедленного действия
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Прокуратура Челябинской области потребовала установить фонари на дороге, ведущей к школе
Когда новый низкопольный трамвай начнет возить пассажиров в Челябинске