«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-24T06:32:22+03:00

Они боятся, что никого не накажут

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Массовое отравление в детском саду №34 города Копейска расследуют медики и чиновники. Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря. Все выходные 17 малышей мучились с высокой температурой, болями и рвотой.Большинство детей до сих пор чувствуют себя плохо. Родители беспокоятся, что виновные останутся безнаказанными. Об этом они написали в соцсети.

— Температура была 39,6. Дочка бредила. Боли, рвота... Молчать нельзя! — заявила мама одной из заболевших девочек Наталья Ким в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

— Нечего выгораживать садик, давно пора проверку сделать. Почему фрукты режут? Должны выдаваться целиком, — добавила Анастасия Иншакова.

— Мой сын госпитализирован в больницу №8 Челябинска. Почему такая ситуация в Копейске? Почему наших детей лишили реаниматолога в родном городе? Мы почти три часа прождали помощи из Челябинска, — возмущается Татьяна Саттарова.

Ее сыну не повезло больше всех — мальчик попал в реанимацию.

— Анализы сданы. Ждем результаты. О них сообщим в ближайшее время, — комментирует замглавы, руководитель аппарата администрации Копейского городского округа Андрей Шадрин.

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ИСТОЧНИК KP.RU