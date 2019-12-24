2019-12-24T06:46:20+03:00
Общество

Житель Челябинской области продает «уральские зимние сланцы»

Он сам сделал их из валенок
Ирина КАРЕЛИНА
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Кому зимние сланцы? Фото: Вячеслав Иванов.Кому зимние сланцы? Фото: Вячеслав Иванов.
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Забавное объявление появилось в соцсети «ВКонтакте».

— Продам Уральские вьетнамки и сланцы. Размер 45-55. Качество отличное! — выложил фото в соцсети и подписал житель Миасса Вячеслав Иванов.

Это, конечно же, шутка.

— Для новогоднего настроения! — пояснил корреспонденту КП-Челябинск Вячеслав.

Зимние сланцы он сам вырезал из старых валенок.

Пользователи соцсети ответили автору поста также с юмором.

— Хорошо, наверное, в них из баньки до проруби бегать? — прокомментировала подписчица группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК Инна.

— На рыбалку гонять — самое то! — написала в паблике «Инцидент Миасс» Светлана Егорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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