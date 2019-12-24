2019-12-24T07:59:47+03:00
Общество

В Челябинске четвертые сутки ищут студента, который пропал по дороге в университет

Исчезновение парня уже обросло слухами
Валентина ВАГАНОВА
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Волонтеры и полиция разыскивают пропавшего 17-летнего Нодирбека Сайфутдинова. В пятницу, 20 декабря, он ушел в университет из дома по проспекту Победы, 293 и больше его никто не видел. Парень учится в ЮУргУ. Ориентировки с фотографией Нодирбека распространили по соцсетям.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был в темно-синем пуховике с капюшоном, серой вязаной шапке, синих джинсах и ботинках песочного цвета. С собой — серый тканевый рюкзак.

В комментариях под ориентировкой одна из пользователей написала, что похожий юноша голосовал на трассе Учалы-Миасс.

— Муж его довез до кафе «Юрюзань». Это было 20 декабря, ночью.

Другие пишут, что его подвозило такси в сауну на ЧМЗ 22 декабря.

Волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» сообщили, что проверяют информацию, к поискам подключили уфимских волонтеров.

Если вы видели Нодирбека Сайфутдинова, знаете, где он находится, позвоните волонтерам: 8-902-604-56-10 Ирина, 8-951-784-07-37 Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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