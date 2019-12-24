Как поддержать таланты: конкурс для художников и дизайнеров

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-24T08:20:12+03:00

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Art Finance — так называется проект, который запускает компания БКС совместно с брендом молодежной одежды «ТВОЕ» и образовательным проектом Synergy Art, организатором ярмарки современного искусства Art Russia.

Цель проекта — популяризация идей инвестирования в различные инструменты фондового рынка, поддержки талантливых художников и творческой молодежи, а также продвижения современного искусства и арт-бизнеса в России в целом.

В проекте предлагается принять участие иллюстраторам, художникам и дизайнерам, которые могут продемонстрировать свои таланты в двух направлениях: «Арт-бизнес» и «Деньги как искусство». Для этого нужно создать иллюстрацию по одной из обозначенных тем, опубликовать работу на своей странице в Instagram с хештегом #Жизнькакинвестиции и отправить на почту проекта - artfinance@msk.bcs.ru. Лучшие иллюстрации будут публиковаться еженедельно в Instagram БКС Брокер и БКС Премьер.

В финале конкурса лучшие работы будут отбираться специальным составом жюри, в числе которых известные искусствоведы, российские и иностранные художники, специалисты по современному искусству.

Конкурс продлится до 8 января, подведение итогов пройдет 15 января. Участники конкурса смогут не только продемонстрировать свои таланты, заявить о себе, но выиграть ценные призы. Один из призов — это возможность создания капсулы одежды с известным российским брендом ТВОЕ. Эта одежда уже в 2020 году будет продаваться во всех фирменных магазинах бренда в России.

Все участники проекта могут влиять на результаты конкурса: для этого нужно голосовать за понравившуюся иллюстрацию в Instagram, в том числе привлекая своих друзей. Самым активным голосующим достанется в подарок вещь с одним из авторских принтов на выбор.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU