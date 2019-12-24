«У детей появится ассоциация: если врывается ОМОН — праздник наступил»: Иван Ургант пошутил над выступлением спецназа в школе

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-24T08:57:04+03:00

Иван Ургант подумал, что спецназ выступил на новогоднем утреннике, но это было посвящение в кадеты. Фото: кадр с видео

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Праздник в школе Златоуста, на котором выступил спецназ ФСИН, уже стал мемом. С него даже началось шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Показательное выступление бойцов открыло традиционную рубрику обзора новостей.

— В школе Златоуста спецназ ФСИН провел показательные выступления… для кого? Для тех, кому это интереснее всего — для детей средней школы, — объявил новость ведущий Иван Ургант. — Ушли в прошлое эти банальные новогодние утренники: зайчики, снежинки, Деды Морозы. Правда, перепутали надпись «С Новым годом!», написали «Жизнь — Родине, честь — никому». Но не имеет значения, потому что получилось празднично. Самое главное — у детей наконец-то появится правильная ассоциация: когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/751182" frameborder="0"></iframe> «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».Видео: Злат-ТВ

— Интересно, а эти «Деды Морозы» подарили что-нибудь детям? — спросил соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев.

— Главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде, — с улыбкой ответил Иван.

На самом деле, бойцов ФСИН пригласили не на новогодний утренник, а на посвящение в кадеты пятиклассников. В образовательном учреждении объяснили, школа №21 — подшефная школа колонии. Выпускники кадетских классов нередко связывают профессию с силовыми структурами. В том числе, с системой исполнения наказаний. Спецназ пригласили «не для устрашения детей, а для демонстрации навыков слаженной работы в команде».

Иван Ургант пошутил над выступлением спецназа ФСИН в школе Златоуста.Видео: 1tv.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU