В Челябинске трех предпринимателей оштрафовали за продажу снюса
В Советском районе Челябинска три магазина попались на продаже снюса во время проверки прокуратуры. За это предпринимателей наказали рублем.
— По итогам проверки на трех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Они привлечены к штрафам на общую сумму 22 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Снюс — сосательный табак, продается в виде маленьких «подушечек», его продажа запрещена по закону. В последнее время употребление снюса стало популярным среди школьников. Так, в одном из лицеев Челябинска 12-летняя школьница распространяла никотиновые «конфетки» среди сверстников.
ОФИЦИАЛЬНО
За продажу снюса предусмотрена административная ответственность:
— гражданам придется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей;
— должностным лицам — от 7 до 12 тысяч;
— юридическим лицам — от 40 до 60 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU